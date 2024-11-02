ДПСУ: Від системи "Шлях" вже відключили понад 220 ліцензіатів
За порушення правил перетинання державного кордону Укртрансбезпека відключила від системи "Шлях" 223 перевізники.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Уточнюється, що 202 з 223 ліцензіатів виключили за матеріалами ДПСУ.
Дослівно: "Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби лише з початку 2024 року направили до правоохоронних органів понад 2 тисячі повідомлень про виявлення ознак правопорушень, які пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон та підробленням документів.
Розпочато майже 1500 кримінальних проваджень, понад 1700 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень".
Деталі: За даними прикордонників, судами винесено понад 220 обвинувальних вироків, з них майже 100 пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон.