Обстріл Дніпропетровщини: поранено працівницю залізниці, затримувався поїзд
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли залізничну станцію, поранено працівницю залізниці.
Джерело: Укрзалізниця
Дослівно: "Внаслідок ворожого обстрілу залізничної станції на Дніпропетровщині було поранено працівницю залізниці, пошкоджено віконне скління станції та покрівлю технічних приміщень".
Деталі: Потерпілій надали необхідну допомогу, її життю нічого не загрожує.
В "Укрзалізниці" також повідомили, що через часткове пошкодження залізничної інфраструктури приміський поїзд затримався на 40 хвилин.
Наразі рух продовжується за графіком. Наслідки обстрілу ліквідовано.
Що передувало: Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через ворожу атаку на Дніпропетровщину в суботу поранено 8 людей, серед них двоє дітей, пошкоджено інфраструктуру.