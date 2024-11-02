Обстріл Дніпропетровщини: поранено працівницю залізниці, затримувався поїзд

На Дніпропетровщині росіяни обстріляли залізничну станцію, поранено працівницю залізниці.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Внаслідок ворожого обстрілу залізничної станції на Дніпропетровщині було поранено працівницю залізниці, пошкоджено віконне скління станції та покрівлю технічних приміщень".

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Деталі: Потерпілій надали необхідну допомогу, її життю нічого не загрожує.

В "Укрзалізниці" також повідомили, що через часткове пошкодження залізничної інфраструктури приміський поїзд затримався на 40 хвилин.

Наразі рух продовжується за графіком. Наслідки обстрілу ліквідовано.

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Що передувало: Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через ворожу атаку на Дніпропетровщину в суботу поранено 8 людей, серед них двоє дітей, пошкоджено інфраструктуру.