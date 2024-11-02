На Харківщині ворожий дрон влучив у цивільне авто: є поранені
Субота, 2 листопада 2024, 23:54
На Харківщині в суботу вдень двоє цивільних постраждали внаслідок влучання ворожого безпілотника в автомобіль.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "Близько 14 години окупанти завдала удар по Чугуєвському районі.
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Ворожий БпЛА влучив у цивільний автомобіль в с. Білий Колодязь.
Постраждало двоє цивільних. 33-річний та 61-річний цивільні чоловіки отримали вибухові поранення, обоє госпіталізовані".