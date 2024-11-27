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У кількох областях України зафіксували російські ударні безпілотники

Тетяна ОлійникСереда, 27 листопада 2024, 23:55
У кількох областях України зафіксували російські ударні безпілотники
Фото - Getty Images

Увечері 27 листопада російські війська запустили на територію України ударні безпілотники. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 22:04 повідомили про БпЛА над Запоріжжям.

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О 22:08 стало відомо про загрозу застосування безпілотників для Сумщини.

О 22:14 з'явилась інформація про загрозу для Дніпропетровської області. 

О 22:20 повідомили про групу ударних ворожих БпЛА із Запорізької області курсом на Дніпропетровську.

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Станом на 22:33 відомо про:

  • БпЛА на Сумщині – курсом на захід та південний захід;
  • БпЛА на півдні Чернігівщини – курсом на південний захід;
  • БпЛА в центрі Запоріжжя – курсом на північний захід;
  • БпЛА на заході Дніпропетровщини – курсом на північний захід.

О 22:35 попередили жителів Чернігівщини про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з Сумщини.

О 23:01 повідомили про:

  • БпЛА на Сумщині – курсом на південний захід та південь;
  • БпЛА на Чернігівщини – курсом на захід та південний захід;
  • БпЛА на Запоріжжі – курсом на північний захід;
  • БпЛА на Дніпропетровщини – курсом на північний захід.

О 23:09 тривогу оголосили на Київщині.

О 23:19 про загрозу попередили Полтавщину.

О 23:38 повідомили про:

  • нові ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на захід, південний захід, південь;
  • ворожі БпЛА на Чернігівщині - курсом на захід та південний захід;
  • ворожі БпЛА на півночі Полтавщини - курсом на південний захід;
  • ворожі БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини - курсом на північний захід.

О 23:50 в Києві оголосили повітряну тривогу.

повітряна тривогабезпілотникиШахед
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