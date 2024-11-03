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На Херсонщині росіяни вбили одного та поранили ще 10 цивільних

Роман ПетренкоНеділя, 3 листопада 2024, 08:26
На Херсонщині росіяни вбили одного та поранили ще 10 цивільних
ілюстративне фото Anadolu Agency via Getty Images

Через російську агресію 2 листопада в Херсонській області одна людина загинула, ще 10 - дістали поранення, з них - 3 дитини.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що російські військові поцілили в освітні заклади, бібліотеку, церкву, поштове відділення та магазини; в  житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 5 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гаражі та приватні автомобілі.

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Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Томина Балка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Гаврилівка, Томарине, Крупиця та місто Херсон.

Херсонська областьобстріл
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