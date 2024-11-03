На Херсонщині росіяни вбили одного та поранили ще 10 цивільних

Через російську агресію 2 листопада в Херсонській області одна людина загинула, ще 10 - дістали поранення, з них - 3 дитини.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що російські військові поцілили в освітні заклади, бібліотеку, церкву, поштове відділення та магазини; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 5 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гаражі та приватні автомобілі.

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Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Томина Балка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Гаврилівка, Томарине, Крупиця та місто Херсон.