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У понеділок в Україні буде вітряно, подекуди з мокрим снігом

Катерина ТищенкоНеділя, 3 листопада 2024, 16:26
У понеділок в Україні буде вітряно, подекуди з мокрим снігом
ілюстративне фото Getty Images

У понеділок 4 листопада у східних та північно-східних областях очікується помірний мокрий сніг та дощ, на більшості території України – сильний вітер.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 4 листопада, Укргідрометцентр
прогноз погоди на 4 листопада, Укргідрометцентр

Деталі: У східних та північно-східних областях очікується помірний мокрий сніг та дощ; на решті території невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

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Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у північній частині 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла, на півдні країни 8-13°.

На Київщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

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Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с .

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 2-4°, вдень 5-7° тепла.

погода
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