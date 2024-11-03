На Курахівському напрямку росіяни атакували понад 70 разів за день – Генштаб

У неділю на фронті відбулося 160 бойових зіткнень, при цьому 72 ворожих атаки зафіксовано на Курахівському напрямку, водночас на Покровському ворог атакував 27 разів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Росія завдала ракетного удару однією ракетою, 62 авіаудари, скинувши при цьому 84 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 582 дрони-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку російські терористи чотири рази безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, також скинули авіабомби на Муравське, Ковалі та Зрубанку.

Шістнадцять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили десять штурмів. Тривають шість боєзіткнень.

На Лиманському напрямку за неділю російські війська дев’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва.

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В Торецьку та в напрямку Щербинівки противник чотири рази намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку, до того ж авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Дружба, Торецьк та Петрівка.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 27 разів атакував українські позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого. Чотири боєзіткнення досі триває.

За попередніми підрахунками, в неділю окупанти на Покровському напрямку втратили 213 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено артилерійську систему, бойову броньовану машину та три одиниці автомобільної техніки окупанта. Також українські захисники завдали значних пошкоджень чотирьом артсистемам та ворожому танку.

На Курахівському напрямку на цей час доби зафіксовано 72 ворожих атаки. Чотирнадцять з них продовжуються. В основному бої тривають в районах Новоселидівки, Вовченки, Кремінної Балки, Антонівки та Катеринівки.

Одинадцять разів противник штурмував передній край української оборони в напрямку Трудового на Времівському напрямку, дві атаки тривають.

Тричі безуспішно ворог намагався атакувати позиції українських захисників на Придніпровському напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.