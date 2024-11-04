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Росіяни атакували ЗСУ майже 170 разів, під найбільшим тиском два напрямки – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 4 листопада 2024, 08:16
Росіяни атакували ЗСУ майже 170 разів, під найбільшим тиском два напрямки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські війська атакували Сили оборони на 11 напрямках фронту, відбулося 169 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація зберігається на Покровському і Курахівському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. 

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Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 16. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого. 

На Лиманському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва. 

Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Торецьк, Дружба, Петрівка та Диліївка на Торецькому напрямку, до того ж ворог чотири рази намагався просунутися вперед у районі Торецька.

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27 атак, таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Острівського, Дальнього, Антонівки та Катеринівки окупанти 27 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. 

Дванадцять атак противника зупинили наші оборонці в районі Трудового, що на Времівському напрямку

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи один раз намагались просунутись в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку загарбники тричі безрезультатно атакували позиції наших військ.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. 

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав двадцять вісім авіаударів, застосувавши 40 керованих авіабомб, також українські захисники відбили тринадцять ворожих атак.

Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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