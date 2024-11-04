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Миколаївські морпіхи розібрали на друзки російський десант на Курщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 листопада 2024, 11:27
Миколаївські морпіхи розібрали на друзки російський десант на Курщині

Морські піхотинці поділилися кадрами відбиття штурмової атаки російських десантників у Курській області РФ.

Джерело: пресслужба 36 ОБрМП

Дослівно: "Демократія в дії! Тотальний розбір БМП штурмової групи росіян на Курщині розрахунком "Джавеліна" миколаївських морпіхів.

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Накат десанту розгромлений силами артилерії та ударних дронів бригади".

Деталі: Вказується, що аеророзвідку забезпечував підрозділ "ГРИФОН501".

Курська область Збройні силивійна
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