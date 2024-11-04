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Найбільші артилерійські навчання НАТО стартують у Фінляндії  

Ірина Балачук, Христина БондарєваПонеділок, 4 листопада 2024, 13:12
Найбільші артилерійські навчання НАТО стартують у Фінляндії  
Ілюстрація з сайту Укрінформ

4 листопада у Фінляндії починаються найбільші артилерійські навчання країн НАТО в Європі – "Удар блискавки-24".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фінського мовника Yle

Деталі: "Удар блискавки-24" є частиною серії навчань "Динамічний фронт-25", які проводяться на території п'яти європейських країн – Фінляндії, Естонії, Німеччини, Румунії та Польщі.

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Артилерійські навчання відбудуться у районах Роваярві і Рованіємі у фінській Лапландії і триватимуть до 28 листопада.

У них візьмуть участь приблизно 3600 військовослужбовців, з яких близько 1250 – солдати міжнародних сил.  

Навчання мають на меті продемонструвати оборонні можливості Альянсу в регіоні Північної Європи, а також відпрацювати оперативне командування, управління і співпрацю з Об'єднаним корпусом швидкого реагування НАТО.

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Пряма мова керівника навчань полковника Янне Мякітало: "Масштаб навчань показує, що в разі необхідності ми можемо отримати підтримку від членів Альянсу дуже швидко, а також від командування збройних сил Альянсу. Це гарний приклад того, що наша власна польова артилерія в поєднанні з силами і засобами Альянсу формує міцну оборону в північній частині Фінляндії і НАТО".

Загалом у навчаннях НАТО "Динамічний фронт-25" візьмуть участь близько 5 тисяч військовослужбовців з 28 різних країн.

Передісторія:

ФінляндіяНАТОЗбройні сили
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