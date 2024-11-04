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Юлія Орлова увійшла до рейтингу лідерів УП 100

"Українська правда"Понеділок, 4 листопада 2024, 14:40
Юлія Орлова увійшла до рейтингу лідерів УП 100
Фото: УП

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українців, які увійшли до рейтингу лідерів УП 100. У категорії "Бізнес" однією з переможців стала генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова.

У видавничому бізнесі Юлія Орлова вже 33 роки. Спочатку вона працювала керівницею відділу продажів у "Фоліо", а згодом заснувала власне видавництво "Аргумент-принт" і стала гендиректоркою видавництва Vivat.

За роки існування видавництво перетворилося на одного з лідерів книжкового ринку України – щороку вони продають близько 2,5 мільйони книг і видають близько 300 нових творів. Vivat також має власну мережу книгарень по всій Україні, зокрема у Києві, Львові, Харкові, Чернівцях та інших містах.

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У травні 2023 року під ворожий обстріл потрапила типографія "Фактор-друк", де друкували книжки Vivat. Видавництво постраждало найбільше з усього холдингу, зазнавши збитків у десятки мільйонів гривень. 

"Ми з вами є свідками нищення європейських цінностей та демонстрації низького рівня розвитку російського суспільства. Впевнені, що ця трагедія не залишить байдужим жодного жителя цивілізованого світу, адже ми усі вже бачили подібне: нищення книг веде до занепаду моралі у суспільстві.

Розповсюджуйте цю інформацію, допомагайте Україні боротися!",– прокоментувала обстріл Орлова у своєму листі-зверненні. 

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Після руйнування друкарні видавництво почали активно підтримувати українці. Кількість замовлень на сайті  зросла в 4,5 рази, а "Нова пошта" протягом місяця після обстрілу доставляла замовлення видавництва власним коштом. Попри масштаби руйнувань, Vivat не лише продовжує працювати, а і планує перевидати втрачені тиражі. 

Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП? Приходь на захід 20 листопада і дізнайся!

Генеральним партнером премії є юридична компанія ADER HABER.

Захід також підтримали компанії Нова ПоштаKernel, UKRNAFTA, TERWIN та COLOR CONCEPT.

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