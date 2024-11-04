На Рівненщині зупинили схему з фіктивними кримінальними справами для уникнення мобілізації

Староста однієї з громад Рівненщини та місцевий правоохоронець організували схему, яка дозволяла військовозобов’язаним уникати мобілізації за допомогою фіктивних кримінальних проваджень.

Джерело: Рівненська обласна прокуратура, ДБР

Деталі: За даними слідства, староста одного з округів Радивилівської міської ради Рівненщини та місцевий правоохоронець організували заробіток на ухилянтах.

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Староста під час видачі чоловікам повісток до військкомату натякав, що може допомогти з ухиленням від військової служби. Правоохоронець відкривав фіктивне кримінальне провадження на військовозобов’язаного, за яким йому могло бути призначене умовне покарання терміном на 1-2 роки. На час слідства та фіктивного відбування покарання "клієнти" уникали мобілізації.

Дослівно ДБР: ""Послуга" коштувала у середньому 100 тис. грн, проте якщо військовозобов’язаний вже перебував у розшуку за матеріалами ТЦК, то сума зростала майже на 10%".

Деталі: За даними ДБР організував оборудку, яка діяла з березня до травня 2024 року, правоохоронець. У травні 2024 року його було затримано "на гарячому" під час отримання коштів.

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Старості загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, а поліцейському – від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування про підозру за фактом надання неправомірної вигоди повідомили ще трьом особам. Їм може загрожувати до 4 років позбавленні волі.