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Окупанти активно атакують на Курахівському напрямку, найбільше біля Кремінної Балки – Генштаб

Альона Мазуренко Понеділок, 4 листопада 2024, 17:35
Окупанти активно атакують на Курахівському напрямку, найбільше біля Кремінної Балки – Генштаб
фото: із Facebook-сторінки Генштабу

З початку доби на фронті сталося 132 бойових зіткнення, найбільше на Курахівському напрямку – 51 атак ворога. При цьому 19 атак на Курахівському напрямку відбулися у районі Кремінної Балки.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Від початку доби ворог продовжує наступальні дії, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 132. Найбільш активний ворог на Курахівському та Лиманському напрямках.

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Сумська та Харківська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території російської федерації. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили райони населених пунктів прикордоння".

Деталі: На Харківському напрямку на даний час триває чотири атаки противника у районі Вовчанська. Ще дві атаки вже відбито.

На Куп’янському напрямку противник 9 разів починав штурмувати позиції підрозділів ЗСУ біля Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вешневого, Лозової, Кругляківки. Три з них тривають.

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На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 18 атак на позиції українців в напрямку Чернещини, Греківки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського. П’ять боєзіткнень завершилися, 13 - продовжуються.

На Сіверському напрямку окупанти 1 раз безуспішно штурмували позицію захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 5 разів у районах Часового Яру та Ступочок. Два боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка. Українські воїни дали гідну відсіч. Дві авіабомби окупанти скинули в районі Диліївки.

З початку доби загарбники здійснили вже 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку. Бої тривають поблизу Променя, Лисівки, Селидового, Юр’ївки та Вишневого. Калинове зазнало ударів КАБами та НАРами.

Найгарячіше наразі на Курахівському напрямку. Там уже зафіксовано 51 ворожу атаку. У районі Кремінної Балки окупанти прикладають основні зусилля – провели 19 штурмів, 9 з яких тривають.

На Времівському напрямку триває 2 боєзіткнення неподалік Трудового. Три атаки там вже відбито українськими захисниками.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували 5 разів.

На Придніпровському напрямку успішно відбито один ворожий штурм. Ворог завдав авіаудару НАРами по Миколаївці.

Генштабвійна
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