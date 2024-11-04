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Від початку року Росія надала громадянство 3344 іноземцям за участь у війні проти України

Іван Д'яконовПонеділок, 4 листопада 2024, 18:27
Від початку року Росія надала громадянство 3344 іноземцям за участь у війні проти України
Ілюстративне фото: "ТАСС"

Починаючи з січня 2024 року, Росія надала громадянство 3344 іноземцям за участь у російському вторгненні в Україну.

Джерело: представниця російського Міністерства внутрішніх справ Ірина Волк

Пряма мова: "Мої колеги з міграційної служби МВС Росії посприяли у врегулюванні правового становища іноземного громадянина з ближнього зарубіжжя – учасника спеціальної військової операції.

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З початку року відповідно до Указу Президента Російської Федерації … громадянство набули 3344 іноземних громадян".

Деталі: Волк не уточнила, чи наведена статистика стосується тільки військових, чи також їхніх близьких. 

Передісторія:

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  • Раніше російський правитель Володимир Путін дозволив надання громадянства РФ іноземцям, які уклали річний контракт зі Збройними силами РФ або проросійськими військовими формуваннями під час війни проти України, а також членам їхніх сімей.
  • У березні 2023 року повідомлялося, що Росія вербує молодих палестинців, а також шукає сирійців для участі у війні проти Україні, і що на фронт вже відправили близько 300 людей.
  • У грудні 2023 року Центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти готують експедицію в Африку для пошуку найманців на війну проти України.

Збройні силиРосіявійна
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