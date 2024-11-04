Від початку року Росія надала громадянство 3344 іноземцям за участь у війні проти України

Починаючи з січня 2024 року, Росія надала громадянство 3344 іноземцям за участь у російському вторгненні в Україну.

Джерело: представниця російського Міністерства внутрішніх справ Ірина Волк

Пряма мова: "Мої колеги з міграційної служби МВС Росії посприяли у врегулюванні правового становища іноземного громадянина з ближнього зарубіжжя – учасника спеціальної військової операції.

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З початку року відповідно до Указу Президента Російської Федерації … громадянство набули 3344 іноземних громадян".

Деталі: Волк не уточнила, чи наведена статистика стосується тільки військових, чи також їхніх близьких.

Передісторія:

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