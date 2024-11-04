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Двоє дітей на Харківщині постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета

Тетяна ОлійникПонеділок, 4 листопада 2024, 19:57
Двоє дітей на Харківщині постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета
Ілюстративне фото - Polina Kulish /Gwara Media/Global Images Ukraine via Getty Images

На Харківщині двоє хлопчиків 11 і 12 років постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета.

Джерело: Харківська ОВА

Дослівно: "У селі Гусарівка Барвінківської громади Ізюмського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждали двоє хлопчиків 11 і 12 років. У потерпілих – вибухові травми із множинними уламковими пошкодженнями ніг".

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Деталі: За даними ОВА, дітей доставили до лікарні.

Харківська областьдітивибух
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