Двоє дітей на Харківщині постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета

На Харківщині двоє хлопчиків 11 і 12 років постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета.

Джерело: Харківська ОВА

Дослівно: "У селі Гусарівка Барвінківської громади Ізюмського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждали двоє хлопчиків 11 і 12 років. У потерпілих – вибухові травми із множинними уламковими пошкодженнями ніг".

Реклама:

Деталі: За даними ОВА, дітей доставили до лікарні.