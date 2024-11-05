Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники за добу знешкодили понад 1200 окупантів та знищили 15 танків – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 листопада 2024, 08:22
Захисники за добу знешкодили понад 1200 окупантів та знищили 15 танків – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили знешкодили 1 260 окупантів, загальні втрати російських загарбників сягнули 701 650 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 701 650 (+1 260) осіб,
  • танків ‒ 9 208 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 581 (+43) од,
  • артилерійських систем – 20 150 (+29) од,
  • РСЗВ – 1 245 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 996 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 309 (+29),
  • крилатих ракет ‒ 2631 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 278 (+41) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 587 (+0).

Збройні силивтрати у війніРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна – омбудсмен

Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський

У ЄС немає консенсусу щодо навчальної місії на території України – Боррель

Сибіга заявив про налагоджений діалог між Зеленським і Трампом, почнеться підготовка зустрічі

фотоНа хімкомбінаті, який уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – джерело

Помер відомий український боксер Узелков

Усі новини...
Збройні сили
Росіяни спрямували більшість атак на Курахівський напрямок: штурмували понад 80 разів
Від початку року Росія надала громадянство 3344 іноземцям за участь у війні проти України
П’яний водій під час комендантської в’їхав у машину військового – прокуратура
Останні новини
01:10
Росія вдарила дронами по Одесі: попередньо один постраждалий, пошкоджено інфраструктуру
00:25
Тиждень скульптури: що треба знати про непересічну виставку
00:13
Одесу атакують ударні безпілотники: у місті чутно вибухи, працює ППО
23:57
оновлюєтьсяВорожі БпЛА атакують Україну з різних напрямків
23:54
тестЩо треба знати про незвичайні породи собак: впізнайте тварину по фото
23:52
футзалЕкстраліга: ХІТ розгромив "Енергію", "Сокіл" здолав "Суху Балку"
23:52
Росіяни в суботу поранили 4 мешканців Сумщини
23:24
У Куп'янській громаді більше не працюють банкомати і відділення "Укрпошти"
22:59
Як відмовитися від кофеїну? 5 порад від фахівців
22:57
У Курській області росіяни в суботу атакували 18 разів – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: