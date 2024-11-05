Захисники за добу знешкодили понад 1200 окупантів та знищили 15 танків – Генштаб
Вівторок, 5 листопада 2024, 08:22
За минулу добу Збройні сили знешкодили 1 260 окупантів, загальні втрати російських загарбників сягнули 701 650 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 701 650 (+1 260) осіб,
- танків ‒ 9 208 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 581 (+43) од,
- артилерійських систем – 20 150 (+29) од,
- РСЗВ – 1 245 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 996 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 309 (+29),
- крилатих ракет ‒ 2631 (+2),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 278 (+41) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 587 (+0).