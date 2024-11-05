ОВА розповіла про наслідки дронової атаки на Київщину

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів, що вночі російські війська вчергове атакували Київщину дронами. Через падіння збитого безпілотника були пошкоджені вікна приватного будинку.

Джерело: Кравченко в соцмережах

Деталі: За його словами, тривога тривала майже 10 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі були знищені.

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Очільник ОВА повідомив, що постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

Пряма мова: "Наразі відомо, що в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені вікна приватного будинку. Оперативні служби працюють над фіксацією наслідків атаки на Київщину".

Що передувало: Армія РФ запустила ударні БпЛА по Україні ще ввечері понеділка.