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ОВА розповіла про наслідки дронової атаки на Київщину

Євген КізіловВівторок, 5 листопада 2024, 09:11
ОВА розповіла про наслідки дронової атаки на Київщину
Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. фото: його фейсбук-сторінка

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів, що вночі російські війська вчергове атакували Київщину дронами. Через падіння збитого безпілотника були пошкоджені вікна приватного будинку.

Джерело: Кравченко в соцмережах

Деталі: За його словами, тривога тривала майже 10 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі були знищені.

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Очільник ОВА повідомив, що постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

Пряма мова: "Наразі відомо, що в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені вікна приватного будинку. Оперативні служби працюють над фіксацією наслідків атаки на Київщину".

Що передувало: Армія РФ запустила ударні БпЛА по Україні ще ввечері понеділка.

Київська областьбезпілотникивійна
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