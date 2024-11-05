У Київ прийшли морози

У столиці України закінчився безморозний період, що тривав, за спостереженнями метеорологів, 198 днів.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: 5 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -2,1ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 21 квітня – загалом 198 днів. Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.

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Кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. – лише 144 дні, а рекордно довгий – 232 дні було зафіксовано у 2023 році.

Дослівно: "Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада".