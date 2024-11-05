Росіяни у Курській області вчать солдатів з КНДР на дроноводів – ЦПД

Російські військові вчать північнокорейських солдатів, яких перекинули до Курської області, застосовувати бойові безпілотники різних типів.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко у Telegram

Пряма мова: "Росіяни навчають військових та офіцерів КНДР веденню сучасної війни. Будуть застосовувати в бою. КНДРівці у російській військовій формі, в російських підрозділах на Курщині. Їх навчають застосовувати FPV і дрони розвідки, а також принципи застосування "Ланцетів".

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Деталі: За інформацією Коваленка, також у росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БпЛА у Пхеньян для тренування військових.

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