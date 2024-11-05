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Росіяни у Курській області вчать солдатів з КНДР на дроноводів – ЦПД

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 листопада 2024, 14:50
Росіяни у Курській області вчать солдатів з КНДР на дроноводів – ЦПД
Ілюстративне фото Getty Images

Російські військові вчать північнокорейських солдатів, яких перекинули до Курської області, застосовувати бойові безпілотники різних типів.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко у Telegram

Пряма мова: "Росіяни навчають військових та офіцерів КНДР веденню сучасної війни. Будуть застосовувати в бою. КНДРівці у російській військовій формі, в російських підрозділах на Курщині. Їх навчають застосовувати FPV і дрони розвідки, а також принципи застосування "Ланцетів".

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Деталі: За інформацією Коваленка, також у росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БпЛА у Пхеньян для тренування військових.

Передісторія:

  • Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня. За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
  • Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.
  • За даними української розвідки, в останній тиждень жовтня Росія перекинула до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.
  • Джерела в українській розвідці заявили Financial Times, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.

КНДРбезпілотникиРосіяКурська область
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