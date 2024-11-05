Путін вирішив насаджувати російську мову і літературу на окупованих територіях України
Глава Кремля Володимир Путін запропонував насаджувати російську мову і літературу на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.
Джерело: глава країни-агресора на раді з "підтримки російської мови та інших мов народів Росії" 5 листопада
Пряма мова Путіна: "Буде правильно створити на базі загальнодоступних бібліотек Донецької та Луганської народних республік (так Путін і його поплічники називають окуповані росіянами території Донецької та Луганської областей України – ред.), Херсонської області та Запоріжжя (ідеться про захоплені росіянами території українських Херсонської та Запорізької областей – ред.) центри популяризації російської мови і творів наших прославлених літераторів".
Передісторія:
- 27 вересня 2022 року ставленики Росії на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької, та Херсонської областей оголосили результати фіктивних "референдумів" про приєднання до Росії. Ці результати були наперед відомі.
- 30 вересня 2022 року Володимир Путін підписав "договори" про прийняття до складу РФ захоплених територій і заявив, що відтепер жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – громадяни РФ. Конституційний суд РФ схвалив цей пакет документів, а Держдума та Радфед їх "ратифікували".