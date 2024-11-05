Путін вирішив насаджувати російську мову і літературу на окупованих територіях України

Глава Кремля Володимир Путін запропонував насаджувати російську мову і літературу на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Джерело: глава країни-агресора на раді з "підтримки російської мови та інших мов народів Росії" 5 листопада

Пряма мова Путіна: "Буде правильно створити на базі загальнодоступних бібліотек Донецької та Луганської народних республік (так Путін і його поплічники називають окуповані росіянами території Донецької та Луганської областей України – ред.), Херсонської області та Запоріжжя (ідеться про захоплені росіянами території українських Херсонської та Запорізької областей – ред.) центри популяризації російської мови і творів наших прославлених літераторів".

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