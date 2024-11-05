Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін вирішив насаджувати російську мову і літературу на окупованих територіях України

Ірина БалачукВівторок, 5 листопада 2024, 15:43
Путін вирішив насаджувати російську мову і літературу на окупованих територіях України
Глава РФ Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Глава Кремля Володимир Путін запропонував насаджувати російську мову і літературу на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Джерело: глава країни-агресора на раді з "підтримки російської мови та інших мов народів Росії" 5 листопада

Пряма мова Путіна: "Буде правильно створити на базі загальнодоступних бібліотек Донецької та Луганської народних республік (так Путін і його поплічники називають окуповані росіянами території Донецької та Луганської областей України – ред.), Херсонської області та Запоріжжя (ідеться про захоплені росіянами території українських Херсонської та Запорізької областей – ред.) центри популяризації російської мови і творів наших прославлених літераторів". 

Реклама:

Передісторія: 

Росіяокупаціямова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено, фотоВ Одесі через атаку "Шахедів" пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі, згоріли автівки

МКС розпочне розслідування щодо прокурора, який видав ордер на арешт Путіна

фотоРФ била балістикою та КАБами по Сумщині: в області 8 поранених людей

Мін’юст США розповів, як Іран намагався вбити Трампа

У телефонній розмові Трампа із Зеленським також брав участь Ілон Маск – ЗМІ

фото, доповненоСБУ затримала керівницю МСЕК, яка вимагала хабар у пораненого воїна ЗСУ

Усі новини...
Росія
Глава МЗС Естонії: Розмови про поступки Росії загрожують катастрофою для всіх
У Чечні після обстрілу колони Росгвардії масово затримують чоловіків для відправки на війну – правозахисники
Узбецького найманця засудили до п’яти років за участь у вторгненні в Україну
Останні новини
05:00
DeepState: Російські війська просунулись біля 7 населених пунктів
04:43
оновлюєтьсяРосійська армія запустила ударні дрони в Україну
04:25
ISW: "Новий світовий порядок" Путіна суперечить реальним діям Кремля
04:14
Оновлено, фотоВ Одесі через атаку "Шахедів" пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі, згоріли автівки
04:09
футболТеррі лише четвертий: складено рейтинг найкращих гравців "Челсі" у XXI столітті
03:06
У Харкові пролунав вибух: росіяни атакують КАБами
02:36
МКС розпочне розслідування щодо прокурора, який видав ордер на арешт Путіна
02:02
футболСтало відомо, на скільки очок Родрі випередив Вінісіуса у боротьбі за "Золотий м’яч"
01:58
Уряд змінив правила електронного рекрутингу для військової служби
01:49
Уряд Тайваню "обережно" привітав Трампа з обранням
Усі новини...
Реклама:
Реклама: