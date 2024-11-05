Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ключовому штаті Америки оскаржили тисячі голосів виборців з-за кордону

Марія Ємець, Валентина РоманенкоВівторок, 5 листопада 2024, 16:49
У ключовому штаті Америки оскаржили тисячі голосів виборців з-за кордону
ілюстративне фото Getty Images

У штаті Пенсильванія оскаржили понад 4 тисячі голосів американців, які проживають за кордоном, остаточне рішення щодо їхнього зарахування можуть ухвалити вже після офіційного дня виборів 5 листопада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ABC News

Деталі: У Пенсильванії, одному з ключових штатів, стало відомо про оскарження понад 4 тисячі голосів, надісланих американськими виборцями з-за кордону.

Реклама:

За словами посадовців штату, масові оскарження зосередилися на двох групах виборців – тих, хто надіслав голос поштою, не змінивши реєстрацію виборця, та виборцях за кордоном, які не є військовослужбовцями. Крайнім терміном для оскарження видачі поштових бюлетенів була п’ятниця.

Тепер бюлетені виборців, чиї заявки на поштовий бюлетень оскаржили, не можуть бути пораховані у результат голосування до того, як представники окружних виборчих комісій проведуть слухання щодо претензій. Вони мають відбутися не пізніше п’ятниці 8 листопада.

Оскільки Пенсильванія є ключовим штатом, ці 4300 бюлетенів можуть навіть стати вирішальними у тому, хто з двох кандидатів здобуде тут перемогу і отримає 19 голосів виборників.

РЕКЛАМА:

Не про всі скарги відомо, ким саме вони подані. В окрузі Честер їх подала прихильниця Трампа, заявивши, що вони "позапартійні". В окрузі Лайкомінг 72 скарги надійшло від юристки групи PA Fair Elections – консерваторів, які висловлювали претензії до процедур голосування. Проте юристка стверджує, що подала їх як приватна особа, а не представниця організації. 

В окрузі Йорк усі 354 скарги вже відхилили, але головний відповідальний за виборчий процес оголосив, що ці поштові бюлетені погодилися зберігати окремо протягом того періоду, коли ще можна подати апеляцію на рішення.

Що передувало: Спецслужби США попередили про загрози насильства і фейків РФ для "хитких" штатів.

Дивіться також відеопояснення "ЄвроПравди" про те, як проходять американські вибори та коли чекати результатів.

СШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Трамп хоче призначити директоркою Нацрозвідки політикиню, яка проти надання допомоги Україні

Генштаб: На Курахівському на Покровському напрямку найінтенсивніші бої

фотоУ ще однієї лікарки Хмельницької МСЕК виявили маєтки та мільйонні заощадження

Трамп уже "жартує" про третє президентство, яке заборонене Конституцією США

фотоДва десятки ділянок та будинків лише в одному селі: журналісти показали майно родини Крупи

фотоБайден зустрівся з Трампом у Білому домі

Усі новини...
США
На Заході закликали підготуватися до результатів виборів у США і не допустити псевдоугоди з РФ
Суддя в Пенсильванії дозволив Маску роздати виборцям по $1 млн
Спецслужби США попередили про ризик насильства у "хитких" штатах через фейки РФ
Останні новини
00:46
Трамп обрав генпрокурором США конгресмена Гетца, відомого противника допомоги Україні 
00:35
На Донеччині примусово евакуюють дітей з батьками із 16 населених пунктів
00:03
Трамп заявив, що говорив з Байденом про війну в Україні та Близький Схід
23:59
Чи дійсно ботокс у 20-річному віці запобігає появі зморшок: пояснюють медики
23:59
оновлюєтьсяНа півночі України летять російські БпЛА
23:41
Прокуратура Парижа просить для Ле Пен 5 років в’язниці за махінації в Європарламенті
23:39
Новини економіки 13 листопада: відключення світла для бізнесу, академія наук підіграла забудовникам
23:35
MMAСтіпе Міочич: історія звичайного пожежника, який став легендою UFC
23:34
Трамп хоче призначити директоркою Нацрозвідки політикиню, яка проти надання допомоги Україні
23:17
Генштаб: На Курахівському на Покровському напрямку найінтенсивніші бої
Усі новини...
Реклама:
Реклама: