У ключовому штаті Америки оскаржили тисячі голосів виборців з-за кордону

У штаті Пенсильванія оскаржили понад 4 тисячі голосів американців, які проживають за кордоном, остаточне рішення щодо їхнього зарахування можуть ухвалити вже після офіційного дня виборів 5 листопада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ABC News

Деталі: У Пенсильванії, одному з ключових штатів, стало відомо про оскарження понад 4 тисячі голосів, надісланих американськими виборцями з-за кордону.

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За словами посадовців штату, масові оскарження зосередилися на двох групах виборців – тих, хто надіслав голос поштою, не змінивши реєстрацію виборця, та виборцях за кордоном, які не є військовослужбовцями. Крайнім терміном для оскарження видачі поштових бюлетенів була п’ятниця.

Тепер бюлетені виборців, чиї заявки на поштовий бюлетень оскаржили, не можуть бути пораховані у результат голосування до того, як представники окружних виборчих комісій проведуть слухання щодо претензій. Вони мають відбутися не пізніше п’ятниці 8 листопада.

Оскільки Пенсильванія є ключовим штатом, ці 4300 бюлетенів можуть навіть стати вирішальними у тому, хто з двох кандидатів здобуде тут перемогу і отримає 19 голосів виборників.

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Не про всі скарги відомо, ким саме вони подані. В окрузі Честер їх подала прихильниця Трампа, заявивши, що вони "позапартійні". В окрузі Лайкомінг 72 скарги надійшло від юристки групи PA Fair Elections – консерваторів, які висловлювали претензії до процедур голосування. Проте юристка стверджує, що подала їх як приватна особа, а не представниця організації.

В окрузі Йорк усі 354 скарги вже відхилили, але головний відповідальний за виборчий процес оголосив, що ці поштові бюлетені погодилися зберігати окремо протягом того періоду, коли ще можна подати апеляцію на рішення.

Що передувало: Спецслужби США попередили про загрози насильства і фейків РФ для "хитких" штатів.

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