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У Чечні після обстрілу колони Росгвардії масово затримують чоловіків для відправки на війну – правозахисники

Ірина БалачукВівторок, 5 листопада 2024, 17:00
У Чечні після обстрілу колони Росгвардії масово затримують чоловіків для відправки на війну – правозахисники
Фото ілюстративне The Moscow Times

Центр захисту прав людини "Меморіал" заявив, що в Чечні після обстрілу колони Росгвардіі 24 жовтня почали масово затримувати чоловіків, щоб відправляти на війну проти України.

Джерело: "Меморіал"

Дослівно правозахисники: "Силовики в Чечні проводять "зачистки" після обстрілу колони Росгвардії 24 жовтня. Чоловіків затримують для відправки на війну".

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Деталі: За даними правозахисників, із 26 жовтня співробітники Росгвардії та МВС почали проводити обхід помешкань жителів, перевіряти документи, і за найменших порушень норм і правил, що діють у Чечні, доправляти чоловіків, придатних для відправки на війну, у відділки поліції. Там у них забирали телефони і, якщо знаходили в них інформацію про відвідування Telegram-каналів критиків чеченської влади, то відразу затримували.

За даними "Меморіалу", затриманим пропонували вибір: йти на фронт або проти них відкриють кримінальну справу.

Повідомляють, що в Грозненському районі республіки (обстріл колони стався біля станиці Петропавлівська Грозненського району – ред.) затримали сотні людей. При цьому їхні родичі не хочуть бодай щось говорити, побоюючись погіршити долю своїх близьких.

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Однак правозахисники змогли детально дізнатися принаймні про один такий випадок. Йдеться про жителя міста Аргун, де "зачистки" почали проходити з 31 жовтня.

Силовики протягом тижня 4 рази приходили додому до 42-річного Різвана Батирова, який має інвалідність і проживає з 82-річною матір'ю. Під час другого візиту чоловіка з матір'ю забрали у відділок поліції, де у Батирова відібрали паспорт і телефон. Але пізніше обох відпустили.

Під час останнього візиту 3 листопада силовики побили чоловіка і відвезли у відділок, а родичам сказали, що в його телефоні виявили щось протизаконне. Зазначається, що чоловік досі перебуває у відділку поліції, що з ним відбувається – наразі невідомо. 

Правозахисники кажуть, що Батиров "на вигляд здоровий і міцний чоловік", і причина, через яку його затримали, полягає в тому, що "його хочуть відправити на війну".

У "Меморіалі" також припускають, що напад на колону Росгвардії могли організувати самі силовики, щоб у відповідь провести "зачистки" і зібрати людей для відправки на війну проти України.

Передісторія:

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