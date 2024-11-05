У Чечні після обстрілу колони Росгвардії масово затримують чоловіків для відправки на війну – правозахисники
Центр захисту прав людини "Меморіал" заявив, що в Чечні після обстрілу колони Росгвардіі 24 жовтня почали масово затримувати чоловіків, щоб відправляти на війну проти України.
Джерело: "Меморіал"
Дослівно правозахисники: "Силовики в Чечні проводять "зачистки" після обстрілу колони Росгвардії 24 жовтня. Чоловіків затримують для відправки на війну".
Деталі: За даними правозахисників, із 26 жовтня співробітники Росгвардії та МВС почали проводити обхід помешкань жителів, перевіряти документи, і за найменших порушень норм і правил, що діють у Чечні, доправляти чоловіків, придатних для відправки на війну, у відділки поліції. Там у них забирали телефони і, якщо знаходили в них інформацію про відвідування Telegram-каналів критиків чеченської влади, то відразу затримували.
За даними "Меморіалу", затриманим пропонували вибір: йти на фронт або проти них відкриють кримінальну справу.
Повідомляють, що в Грозненському районі республіки (обстріл колони стався біля станиці Петропавлівська Грозненського району – ред.) затримали сотні людей. При цьому їхні родичі не хочуть бодай щось говорити, побоюючись погіршити долю своїх близьких.
Однак правозахисники змогли детально дізнатися принаймні про один такий випадок. Йдеться про жителя міста Аргун, де "зачистки" почали проходити з 31 жовтня.
Силовики протягом тижня 4 рази приходили додому до 42-річного Різвана Батирова, який має інвалідність і проживає з 82-річною матір'ю. Під час другого візиту чоловіка з матір'ю забрали у відділок поліції, де у Батирова відібрали паспорт і телефон. Але пізніше обох відпустили.
Під час останнього візиту 3 листопада силовики побили чоловіка і відвезли у відділок, а родичам сказали, що в його телефоні виявили щось протизаконне. Зазначається, що чоловік досі перебуває у відділку поліції, що з ним відбувається – наразі невідомо.
Правозахисники кажуть, що Батиров "на вигляд здоровий і міцний чоловік", і причина, через яку його затримали, полягає в тому, що "його хочуть відправити на війну".
У "Меморіалі" також припускають, що напад на колону Росгвардії могли організувати самі силовики, щоб у відповідь провести "зачистки" і зібрати людей для відправки на війну проти України.
Передісторія:
- 24 жовтня стало відомо про розстріл колони Росгвардії в Грозненському районі Чечні, внаслідок чого одна людина загинула й одна дістала поранення. Нападники зникли.