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Суд арештував майно керівниці Хмельницької МСЕК Крупи на понад 5 млн доларів – ЦПК

Іван Д'яконовВівторок, 5 листопада 2024, 17:06
Суд арештував майно керівниці Хмельницької МСЕК Крупи на понад 5 млн доларів – ЦПК
Тетяна Крупа. фото: Getty Images

Суддя Вищого антикорупційного суду Лариса Задорожна ухвалила рішення про арешт частини майна керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи. 

Джерело: громадська організація "Центр протидії корупції" з посиланням на ухвалу суду

Деталі: Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. Серед арештованого — грошові кошти та електронні носії. 

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Дослівно: "Зокрема, ВАКС арештував:

  • Більше 5,1 млн доларів
  • Більше 300 тисяч євро
  • Понад 5 млн грн
  • 13 мобільних телефонів
  • 17 банківських карток
  • 16 флешок
  • 8 ноутбуків
  • 2 комп’ютери
  • 15 направлень на МСЕК
  • 94 клаптики паперу із рукописними записами різного змісту
  • низку документів та договорів".

Деталі: В списку арештованого також містиститься звіт про інвентарно-геологічні вишукування реконструкції кафе "Зоряна ніч", копія технічного паспорту на будівництво диско-клубу та документація будівництва каналізаційних систем диско-бару МРЦ.

В ухвалі суду немає даних про арешт нерухомості та автомобілів. 

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Передісторія:

  • 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
  • Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.
  • Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю. 

судкорупція
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