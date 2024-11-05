Суд арештував майно керівниці Хмельницької МСЕК Крупи на понад 5 млн доларів – ЦПК

Суддя Вищого антикорупційного суду Лариса Задорожна ухвалила рішення про арешт частини майна керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи.

Джерело: громадська організація "Центр протидії корупції" з посиланням на ухвалу суду

Деталі: Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. Серед арештованого — грошові кошти та електронні носії.

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Дослівно: "Зокрема, ВАКС арештував:

Більше 5,1 млн доларів

Більше 300 тисяч євро

Понад 5 млн грн

13 мобільних телефонів

17 банківських карток

16 флешок

8 ноутбуків

2 комп’ютери

15 направлень на МСЕК

94 клаптики паперу із рукописними записами різного змісту

низку документів та договорів".

Деталі: В списку арештованого також містиститься звіт про інвентарно-геологічні вишукування реконструкції кафе "Зоряна ніч", копія технічного паспорту на будівництво диско-клубу та документація будівництва каналізаційних систем диско-бару МРЦ.

В ухвалі суду немає даних про арешт нерухомості та автомобілів.

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