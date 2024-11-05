Суд арештував майно керівниці Хмельницької МСЕК Крупи на понад 5 млн доларів – ЦПК
Вівторок, 5 листопада 2024, 17:06
Суддя Вищого антикорупційного суду Лариса Задорожна ухвалила рішення про арешт частини майна керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи.
Джерело: громадська організація "Центр протидії корупції" з посиланням на ухвалу суду
Деталі: Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. Серед арештованого — грошові кошти та електронні носії.
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Дослівно: "Зокрема, ВАКС арештував:
- Більше 5,1 млн доларів
- Більше 300 тисяч євро
- Понад 5 млн грн
- 13 мобільних телефонів
- 17 банківських карток
- 16 флешок
- 8 ноутбуків
- 2 комп’ютери
- 15 направлень на МСЕК
- 94 клаптики паперу із рукописними записами різного змісту
- низку документів та договорів".
Деталі: В списку арештованого також містиститься звіт про інвентарно-геологічні вишукування реконструкції кафе "Зоряна ніч", копія технічного паспорту на будівництво диско-клубу та документація будівництва каналізаційних систем диско-бару МРЦ.
В ухвалі суду немає даних про арешт нерухомості та автомобілів.
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Передісторія:
- 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
- 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
- Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.
- Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю.