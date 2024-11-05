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Окупанти активно атакують на Курахівському напрямку: там відбулось 53 із 75 зіткнень з ворогом

Альона Мазуренко Вівторок, 5 листопада 2024, 17:36
Окупанти активно атакують на Курахівському напрямку: там відбулось 53 із 75 зіткнень з ворогом
фото: Генштаб

З початку доби 5 листопада на фронті відбулося 75 бойових зіткнень з ворогом, найбільше - 53 атаки на Курахівському напрямку. Наразі там триває 26 боєзіткнень.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Загалом, від початку доби відбулося 75 бойових зіткнень...

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Також, за сьогодні (5 листопада - ред.), на Курську область РФ росіяни скинули вже 21 керовану авіабомбу".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог здійснив 5 штурмових дій неподалік Новоосинового та Лозової. Три боєзіткнення закінчилися, ще два - тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія 2 атакувала поблизу Загризового. Українські захисники відбили одну атаку, ще одна продовжується.

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Тривають 2 штурми позицій ЗСУ на Краматорському напрямку поблизу Оріхово-Василівки. Ворог завдав авіаційних ударів по Часовому Яру та Ступочкам.

Від авіаційних ударів ворога потерпають райони н.п. Торецьк, Костянтинівка, Дружба, Петрівка та Суха Балка на Торецькому напрямку, загалом противник скинув 12 керованих авіабомб.

З початку доби, за підтримки авіації, окупанти здійснили 13 спроб потіснити захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка на Покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 7 атак, 6 боєзіткнень - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку ворог атакував 53 рази поблизу Вовченка, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки. Наразі точаться 26 боєзіткнень.

На Времівському напрямку окупанти 5 разів атакували позиції ЗСУ біля Костянтинопольського та Трудового. Досі продовжуються 3 боєзіткнення. Водночас противник, підтримуючи наступальні дії, активно застосовував авіацію, залучив 49 некерованих ракет.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів некерованими ракетами зазнав населений пункт Білогір'я.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили 1 спробу атакувати позиції захисників поблизу Оріхова.

На Придніпровському напрямку російські підрозділи здійснили 2 штурми, як оборонці успішно відбили. Ситуація контрольована.

Генштабвійна
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