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Глава МЗС Естонії: Розмови про поступки Росії загрожують катастрофою для всіх

Іванна Костіна, Ірина БалачукВівторок, 5 листопада 2024, 19:02
Глава МЗС Естонії: Розмови про поступки Росії загрожують катастрофою для всіх
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. Фото з Facebook

Усі вимоги про припинення війни в Україні мають бути адресовані тільки Росії, а будь-які розмови про поступки Москві – небезпечні, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на колонку міністра на ERR  

Деталі: Тсахкна зауважив, що наразі дедалі частіше лунають заклики до миру.

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Пряма мова естонського міністра: "Це небезпечна тенденція, яка вказує на те, що впевненість Заходу в собі похитнулася. Наші коливання або навіть найменші натяки на поступки лише підштовхують Росію продовжувати свій агресивний курс".

Деталі: Він нагадав приклад Мюнхенської угоди з поступками агресору, яка лише відтермінувала світову війну. І наголосив, що зараз світ переживає "момент, багато в чому схожий на 1938 рік", але зазначив, що ще можливо уникнути помилок того часу.

"Мюнхенські рішення 1938 року мають стати уроком і застережливим нагадуванням про те, що поступки агресору і чемберленівські прагнення миру за будь-яку ціну не забезпечать міцного миру. Спроби купити стабільність, згодовуючи агресору свободу інших країн, приречені закінчитися катастрофою для всіх, оскільки апетит агресора тільки зростатиме", – заявив Тсахкна.

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Він підкреслив, що нині немає ані найменшої ознаки того, що Путін відмовився від своїх імперіалістичних цілей і справді хоче миру. Тому найменший натяк на можливі поступки і передачу українських територій вкрай небезпечний – апетит агресора тільки зросте, він зможе "перевести подих, відновити сили і продовжити кровопролиття".

Тсахкна наголосив, що справедливий і міцний мир може бути гарантований тільки, якщо агресор відступить до своїх кордонів, буде притягнутий до відповідальності за злочин агресії і компенсує збитки, завдані війною.

"Втрати агресора мають бути очевидними. Він має вийти з війни в гіршому стані, ніж був, коли її розпочав… Єдиний шлях до миру – це вихід Росії з України і збереження кордонів України. Усі вимоги про припинення війни мають бути адресовані тільки Москві", – заявив Тсахкна.

Передісторія:

  • У центрі розмови прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні Італії та генсека НАТО Марка Рютте у Римі була "підтримка союзниками законного захисту України".
  • За словами Мелоні, "спільною метою залишається створення найкращих можливих умов для справедливого миру" і "координуюча роль, яку НАТО може і повинен відігравати з цієї точки зору, щоб допомогти Україні дивитися в майбутнє".

ЕстоніяРосіявійнамир
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