Трамп уже проголосував на виборах і "дуже впевнений", що переможе
Вівторок, 5 листопада 2024, 20:24
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп разом із дружиною Меланією проголосував на президентських виборах у місті Палм-Біч штату Флорида.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN
Деталі: У коментарі журналістам Трамп заявив, що "дуже впевнений" у своїй перемозі.
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Пряма мова кандидата у президенти: "Чув, що в нас усюди дуже гарна ситуація".
Нинішню кампанію він назвав "найкращою" з-поміж, які він вів, і заявив, що переможе з "помітним відривом", але затвердження голосів "займе багато часу".
Передісторія:
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- Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс вже проголосував та заявив, що очікує на перемогу своєї партії.
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