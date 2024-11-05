Трамп уже проголосував на виборах і "дуже впевнений", що переможе

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп разом із дружиною Меланією проголосував на президентських виборах у місті Палм-Біч штату Флорида.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: У коментарі журналістам Трамп заявив, що "дуже впевнений" у своїй перемозі.

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Пряма мова кандидата у президенти: "Чув, що в нас усюди дуже гарна ситуація".

Нинішню кампанію він назвав "найкращою" з-поміж, які він вів, і заявив, що переможе з "помітним відривом", але затвердження голосів "займе багато часу".

Передісторія:

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Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс вже проголосував та заявив, що очікує на перемогу своєї партії.

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