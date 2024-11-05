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The Guardian: Трампу рекомендують передчасно заявити про перемогу на виборах

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 5 листопада 2024, 21:37
The Guardian: Трампу рекомендують передчасно заявити про перемогу на виборах
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Деякі радники Дональда Трампа порекомендували йому передчасно оголосити про перемогу на президентських виборах у ніч проти 6 листопада, якщо перші результати з ключових штатів будуть для нього сприятливими.

Джерело: The Guardian дізнався від оточення Трампа, пише "Європейська правда"

Деталі: Як ідеться в публікації, дехто в оточенні Трампа вважає, що він нічого не втратить, якщо оголосить про перемогу, коли матиме перевагу в кілька сотень тисяч голосів у Пенсильванії або якщо закриті опитування республіканців вкажуть на можливість перемоги.

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Але в оточенні експрезидента США застерігають, що в разі невеликого розриву в ключових штатах Трамп має утриматись від заяв. Цієї думки дотримуються і його найбільш протрампівські знайомі, зокрема Стівен Беннон, з яким Трамп, за даними The Guardian, говорив минулого тижня.

Видання пише, що наразі невідомо, яке рішення ухвалив для себе республіканець. Але джерела кажуть, що останнє слово буде саме за Трампом, і якщо він вирішить передчасно оголосити себе переможцем виборів, його не зможуть від цього відмовити.

ЗМІ писали, що представники Демократичної партії підготувались до розвитку подій, за яких кандидат-республіканець передчасно оголосить про свою перемогу на виборах президента США.

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Раніше у вівторок Трамп заявив, що буде готовий визнати свою поразку після голосування у вівторок, "якщо це будуть чесні вибори".

Дивіться свіже відео "ЄвроПравди" про теколи будуть результати виборів президента США і хто та де перемагає.

ТрампвибориСША
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