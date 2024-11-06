Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Премія "УП 100". Купити квитки

Росіяни атакували енергетику на Миколаївщині: люди без світла – ОВА

Ірина БалачукСереда, 6 листопада 2024, 08:39
Росіяни атакували енергетику на Миколаївщині: люди без світла – ОВА
Фото ілюстративне з pixabay.com

Частина мешканців Миколаївської області залишилися без електропостачання внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру регіону уночі 6 листопада, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова очільника області: "Внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів".

Реклама:

Деталі: За словами Кіма, енергетики оперативно заживили значну частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються.

Минулося без постраждалих.

Кім додав, що уночі над Миколаївщиною знищили 7 БпЛА типу "Shahed 131/136".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що уночі 6 листопада росіяни випустили по Україні 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу, а також завдали удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П. Зазначалося, що 38 ворожих дронів вдалося знищити, 20 були локаційно втрачені, ще 2 перебувають у повітрі.

 

Миколаївська областьбезпілотникиенергетикаелектроенергія
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Держдеп США знизив рівень ризику подорожей до 9 областей України

Росіяни окупували Рівнопіль на Донеччині – DeepState

фото, відеоАрмія РФ завдала удару по житловому будинку в Одесі. Є загибла та поранені

ЗМІ: Обвинувачений у держзраді ексочільник управління СБУ Харківщини може вийти під заставу

фотоBihus.Info: Підозрюваний в 10-мільярдній афері Фонду держмайна купив елітне майно за кордоном

Екснардеп Деркач увійшов до оборонного комітету російської Ради Федерації

Усі новини...
Миколаївська область
Російська армія обстріляла Очаків на Миколаївщині, серед постраждалих дитина
На Миколаївщині росіяни вбили чоловіка, а потім атакували поліцейських
Четверо людей постраждали через вибух уламків дрона на Миколаївщині
Останні новини
04:20
NYT: Маск зустрівся з послом Ірану в ООН
03:57
баскетболЛеБрон – найвіковіший гравець в історії НБА з трьома трипл-даблами підряд
03:48
США нададуть Україні $7,1 млрд військової допомоги до закінчення каденції Байдена – Пентагон
03:04
ОновленоРосія атакувала безпілотниками з південного напрямку
02:58
Держдеп США знизив рівень ризику подорожей до 9 областей України
02:20
Словаччина хоче продовжити виключення з заборони ЄС на імпорт нафти з Росії
02:02
MMAДжон Джонс: історія найвеличнішого чемпіона в історії UFC, який наробив чимало лиха
01:32
Росіяни окупували Рівнопіль на Донеччині – DeepState
01:16
Трамп планує призначити Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я
00:36
фото, оновленоВорожа атака на Одесу: кількість поранених зросла до 10, серед яких двоє дітей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: