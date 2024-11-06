Росіяни атакували енергетику на Миколаївщині: люди без світла – ОВА
Середа, 6 листопада 2024, 08:39
Частина мешканців Миколаївської області залишилися без електропостачання внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру регіону уночі 6 листопада, повідомив голова ОВА Віталій Кім.
Джерело: Кім у Telegram
Пряма мова очільника області: "Внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів".
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Деталі: За словами Кіма, енергетики оперативно заживили значну частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються.
Минулося без постраждалих.
Кім додав, що уночі над Миколаївщиною знищили 7 БпЛА типу "Shahed 131/136".
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Передісторія:
- Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що уночі 6 листопада росіяни випустили по Україні 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу, а також завдали удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П. Зазначалося, що 38 ворожих дронів вдалося знищити, 20 були локаційно втрачені, ще 2 перебувають у повітрі.