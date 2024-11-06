У найближчі дні в Україні буде туман, а на сході – невеликі дощі

У четвер синоптики прогнозують прохолодну погоду з температурними коливаннями від 4° до 1° та туманами, які огорнуть західні та північні регіони.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер переважно північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 4° до 1° тепла, а на заході країни можливе зниження до 5° морозу.

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Удень на більшій частині території України температура становитиме 6-11° тепла, на Закарпатті та півдні – до 14°. У Карпатах нічні температури знизяться до 2-7° морозу, а денні – до 4-9° тепла.

У Києві 7 листопада температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°.

8 листопада в Україні очікується здебільшого суха погода, лише на сході можливі невеликі дощі вдень. У західних і північних областях вночі та вранці місцями туман.