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Гарріс уже готує звернення до нації на тлі поразки

Іванна Костіна, Євген КізіловСереда, 6 листопада 2024, 16:57
Гарріс уже готує звернення до нації на тлі поразки
Камала Гарріс. фото: Getty Images

У другій половині дня за американським часом кандидатка у президенти США Камала Гарріс виступить зі зверненням до нації та прихильників.

Джерело: NBC News із посиланням на трьох її помічників, передає "Європейська правда"

Деталі: Гарріс сподівалася виголосити свою переможну промову на території Університету Говарда, але після нищівної поразки від Дональда Трампа вона виступить зовсім в іншому місці.

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Співголова кампанії Гарріс Седрік Річмонд сказав натовпу, який зібрався в університетському містечку вночі, що вони почують її сьогодні в якийсь момент, перш ніж розчаровано відпустити їх додому.

Нагадуємо, що Гарріс ще не визнала своєї поразки офіційно.

Нагадаємо, Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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Дивіться також відео "ЄвроПравди": Перемога Трампа: все про наслідки для України.

Читайте детальну статтю: Суперперемога Трампа: найголовніше про вибори у США та їхні наслідки для України.

СШАвибори
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