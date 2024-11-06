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Під час повітряної тривоги на околицях Чернігова вибухнула крилата ракета: двоє постраждалих

Іван Д'яконовСереда, 6 листопада 2024, 18:55
Під час повітряної тривоги на околицях Чернігова вибухнула крилата ракета: двоє постраждалих
Вибух. Ілюстративне фото з соцмереж

На околицях Чернігова стався вибух крилатої ракети, внаслідок чого постраждали дві людини.

Джерело: начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, виконуючий обовʼязки міського голови Чернігова Олександр Ломако 

Деталі: Брижинський повідомив, що на околицях міста було зафіксовано вибух крилатої ракети РФ. 

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Пряма мова: "Станом на зараз постраждало 2 людини. Одна в тяжкому стані, інша має стан середньої важкості".

Деталі: Ломако повідомив, що вибухи, які чули містяни, були не на території міста. Також він зазначив, що руйнувань чи пошкоджень безпосередньо в Чернігові не фіксували.

Передісторія: 

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  • Повітряні Сили ЗСУ о 17:36 повідомляли, що фіксують проліт ракета на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку. Через три хвилини вона змінила курс на Чернігів, а ще через три хвилини повідомили про другу ракету курсом на Ніжин.

ЧернігівЧернівецька областьракетний ударжертви
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