На станції метро "Либідська" у Києві пасажир потрапив під потяг

У Київському метро на станції "Либідська" пасажир потрапив під потяг, 4 станції зачинені на вхід для пасажирів.

Джерело: КМДА в Telegram

Дослівно: "На станції "Либідська" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців. Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково".

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Деталі: Станції метро синьої гілки "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська" і "Деміївська" зачинені на вхід для пасажирів

Рух поїздів на лінії організовано від станції "Героїв Дніпра" до станції "Олімпійська" та від станції "Теремки" до станції "Васильківська".

Оновлено о 20:20: У КМДА повідомили, що рух поїздів синьої лінії відновлено.

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Також відновлено роботу станцій "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська", "Деміївська". Пасажирку госпіталізовано. Обставини випадку з'ясовують правоохоронці.