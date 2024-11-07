Збір на 10 засобів РЕБ для Вовків Да Вінчі. Звернення Михайла Ткача
Доброго вечора.
Ми збираємо три мільйони гривень на 10 засобів РЕБ для роти Гонор батальйону Вовки Да Вінчі. На банці вже є два мільйони пʼятдесят тисяч гривень.
За донат у 100 гривень розігруємо символ кумівства та непотизму в українській політиці, який передали бійці підрозділу. Картину було знайдено біля офісу керівника Укрбуду Максима Микитася в перші тижні повномасштабного вторгнення.
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Реквізити збору: Ціль: 3 000 000.00 ₴
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