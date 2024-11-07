Синоптики прогнозують туман і прохолоду в західних областях, а на півдні – дощі

8-9 листопада в західних регіонах України очікується туман і прохолода, на півдні – можливі короткочасні дощі. У Києві збережеться суха погода з температурою до 9° тепла вдень.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вночі та вранці в західних регіонах України спостерігатиметься туман. Вітер північно-західного напрямку, швидкість – 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях – від 1° до 6° тепла. Вдень підніметься до 4-9°, а в Закарпатті та південних областях сягне 10-15° тепла.

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У Києві опадів не очікується. Температура вночі становитиме 0-2° тепла, вдень – 7-9° тепла.

У суботу в південно-східних регіонах уночі, а вдень у південних областях можливий невеликий дощ. На решті території опадів не передбачається. На Правобережжі знову можливий туман уночі та вранці. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, у західних областях – від 2° тепла до 3° морозу. Вдень температура коливатиметься в межах 3-8° тепла, у Закарпатті та південних регіонах – 7-12°.

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У Києві 9 листопада збережеться суха погода. Температура вночі складе 2-4° тепла, вдень – 5-7° тепла.