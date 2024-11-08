Держдеп: США обговорюють із союзниками відповідь на участь КНДР у війні проти України

У Держдепі США зазначили, що Штати продовжують взаємодію із союзниками та партнерами щодо відповіді КНДР на розгортання її військ поблизу кордону України.

Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер, цитує Радіо Свобода

Пряма мова Міллера: "Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами щодо належної відповіді на розгортання північнокорейських солдатів у Курській області (РФ – ред.) та їхнього потенційного залучення до бойових дій".

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Деталі: Водночас Міллер зазначив, що "поки не може зробити офіційних оголошень щодо будь-яких конкретних рішень".

Він додав, що "відповідь на агресію Росії є не лише відповіддю США". Тож речник Держдепу нагадав, що з цією метою було зібрано "цілу коаліцію, яка об’єднала пів сотні країн".

Пряма мова Міллера: "Від імені Сполучених Штатів ми продовжимо підтримувати Україну, ми надалі підтримуватимемо її на полі бою і працюватимемо над збереженням альянсу, який ми створили".

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Деталі: Крім того, речник Держдепу сказав, що США також заявили про занепокоєння перед Китаєм у зв’язку із посиленням взаємодії між Росією і КНДР.

Що передувало: Повідомлялося, що північнокорейські військові вперше були задіяні у бойових діях у Курській області Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.