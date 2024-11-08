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В Амстердамі напали на футбольних фанатів з Ізраїлю: Нетаньягу відправить рятувальну місію

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 8 листопада 2024, 08:47
В Амстердамі напали на футбольних фанатів з Ізраїлю: Нетаньягу відправить рятувальну місію
Пропалестинська демонстрація перед матчем в Амстердамі, фото: Getty Images

В Амстердамі після футбольного матчу за участі ізраїльської команди спалахнули заворушення, неспокійно було і перед футбольною подією. Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після того заявив, що розпорядиться відправити до Амстердама два літаки для того, щоб безпечно забрати співвітчизників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NOS

Деталі: Повідомляється, що ввечері у четвер в Амстердамі грали Ajax та ізраїльський клуб Maccabi Tel Aviv. Ізраїльську команду хотіли зустріти протестом біля арени пропалестинські активісти, але мер не надав дозволу на акцію з безпекових міркувань.

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Близько 300 активістів все одно зібралися неподалік близько 7 вечора і спробували підійти до футбольної арени, вигукуючи "За вільну Палестину", "Без справедливості не буде миру", "Аллаху Акбар" і гасла проти поліції. Правоохоронці, присутні у великій кількості, не пропустили їх ближче. 

Перед матчем все одно не минулося без сутичок із застосуванням феєрверків, затримали більше 20 людей. 

Після матчу у кількох місцях в Амстердамі спалахнули заворушення, у тому числі в центрі. За повідомленнями ЗМІ, коли фанати ізраїльської команди приїхали у центр на метро, їх там зустріли антиізраїльськими гаслами і почали кидатися предметами. Поліція захистила групу і супроводила до готелю. 

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Водночас в X (Twitter) є серія відео, з яких випливає, що у низці випадків вболівальники єврейської команди потрапили у засідки і їх жорстоко побили.Нарізку таких відео поширило зокрема посольство Ізраїлю у США.

Згодом у поліції повідомили агентству ANP, що станом на початок доби затримали 57 людей.  

Речник ізраїльської армії заявив, що до Амстердаму готують "рятувальну місію" з медичними командами на борту. 

В аеропорту "Схіпхол" повідомили, що поки не мають додаткових зареєстрованих рейсів, окрім регулярних.

Передісторія:

  • У річницю нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня в Амстердамі за підсумками акцій на підтримку обох сторін затримали сотні людей.
  • Тоді ж пропалестинські демонстранти блокували Страсбурзький університет.

НідерландифутболПалестинаІзраїль
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