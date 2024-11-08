Режисерка Оксана Карпович увійшла до списку лідерів УП 100

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українців, які увійшли до списку лідерів УП 100. У категорії "Культура" однією з переможниць стала режисерка документального кіно Оксана Карпович.

Прем’єра її повнометражного доку "Мирні люди" на Берлінському кінофестивалі викликала великий резонанс. Врешті фільм отримав відзнаку екуменічного журі Берлінале.

У своєму фільмі Карпович зняла щойно деокуповані українські села та містечка, а в аудіо використала перехоплені розмови окупантів зі своїми матерями та дружинами.

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"Мій фільм про те, як не стати росіянами. А значить протистояти тоталітаризму, гомофобії і всьому тому, чим так насичений наш ворог", – сказала режисерка в коментарі УП.Культура після прем’єри в Берліні.

Оксана Карпович народилася в Києві, є випускницею культурології Національного університету "Києво-Могилянська академія" та кіношколи університету Конкордія в Монреалі. Нині живе і працює в Канаді. У своїх фільмах Оксана досліджує те, як державна політика втручається в особистий простір і повсякдення спільнот.

Всього до категорії "Культура" в списку УП 100 увійдуть 15 дієвців з 73-х номінованих. До складу журі, яке обирало учасників категорії, увійшли:

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Половина вартості від продажу квитків піде на допомогу бригаді "Хартія" та батальйону "Вовки Да Вінчі".

Генеральним партнером премії є юридична компанія ADER HABER.

Захід також підтримали компанії Нова Пошта, Kernel, UKRNAFTA, TERWIN та COLOR CONCEPT.