Режисерка Оксана Карпович увійшла до списку лідерів УП 100
Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українців, які увійшли до списку лідерів УП 100. У категорії "Культура" однією з переможниць стала режисерка документального кіно Оксана Карпович.
Прем’єра її повнометражного доку "Мирні люди" на Берлінському кінофестивалі викликала великий резонанс. Врешті фільм отримав відзнаку екуменічного журі Берлінале.
У своєму фільмі Карпович зняла щойно деокуповані українські села та містечка, а в аудіо використала перехоплені розмови окупантів зі своїми матерями та дружинами.
"Мій фільм про те, як не стати росіянами. А значить протистояти тоталітаризму, гомофобії і всьому тому, чим так насичений наш ворог", – сказала режисерка в коментарі УП.Культура після прем’єри в Берліні.
Оксана Карпович народилася в Києві, є випускницею культурології Національного університету "Києво-Могилянська академія" та кіношколи університету Конкордія в Монреалі. Нині живе і працює в Канаді. У своїх фільмах Оксана досліджує те, як державна політика втручається в особистий простір і повсякдення спільнот.
Всього до категорії "Культура" в списку УП 100 увійдуть 15 дієвців з 73-х номінованих. До складу журі, яке обирало учасників категорії, увійшли:
- Ярина Чорногуз, учасниця минулорічного УП 100, володарка Шевченківської премії з літератури, поетка, військовослужбовиця;
- Ольга Сагайдак, голова правління Коаліції дієвців культури та співзасновниця Dofa.Fund;
- Оксана Хмельовська, співзасновниця видання про мистецтво читання і книговидання "Читомо";
- Іванна Скиба-Якубова, виконавча директорка Радіо "Хартія";
- Севгіль Мусаєва, головна редакторка Української правди;
- Тетяна Пушнова, редакторка УП.Культура.
Хто ще увійшов до сотні лідерів Української правди? Приходьте на церемонію нагородження 20 листопада і дізнайтеся першими!
Половина вартості від продажу квитків піде на допомогу бригаді "Хартія" та батальйону "Вовки Да Вінчі".
Генеральним партнером премії є юридична компанія ADER HABER.
Захід також підтримали компанії Нова Пошта, Kernel, UKRNAFTA, TERWIN та COLOR CONCEPT.