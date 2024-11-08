Повітряна атака у ніч на 8 листопада: ППО збила 4 ракети та 62 безпілотники

У ніч на 8 листопада російські війська завдали удару по Україні балістичною ракетою Іскандер-М, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 92 ударними безпілотниками.

Джерело: командування Повітряних сил

Деталі: Повідомляється, що росіяни аткували з Ростовської та Бєлгородської областей, із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ, Чауда – Крим.

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Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один — в повітряному просторі України. Бойова робота триває!

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.