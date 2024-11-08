Синоптики дали прогноз на вихідні: від морозу до туману

У суботу 9 листопада в південній частині України місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У західних і північних областях нашої країни вночі та вранці місцями туман.

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Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі очікується в районі 1-6° тепла, у західних областях від 2° тепла до 3° морозу. Удень 4-9° тепла, на Закарпатті та на півдні країни до 12°.

У Києві 9 листопада - без опадів, вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.

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У неділю в Україні опадів не очікується, вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на узбережжі морів 1-6° тепла. Удень 3-8° тепла, на Закарпатті та в південній частині 7-12°.

У столиці 10 листопада без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 9 листопада в Києві було зафіксовано 2010 року, вона становила 17,8° тепла, найнижчу вночі - 15,0° нижче нуля 1888 року.