Росіяни вбили літнього чоловіка в Херсоні

8 листопада загарбники атакували Херсон, внаслідок чого загинув 74-річний чоловік

Джерело: очільник Запорізької ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Внаслідок чергового обстрілу міста поранення, несумісні з життям, дістав 74-річний чоловік. В момент атаки загиблий перебував на вулиці. Мої співчуття рідним".

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Деталі: Також загарбники пошкодили два житлові будинки. На місце прибули фахівці ХОКАРС, які стали до аварійно-відновлювальних робіт.