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Російський дрон влучив у будинок в Києві, де мешкає посол Естонії

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 8 листопада 2024, 15:22
Російський дрон влучив у будинок в Києві, де мешкає посол Естонії
кадр влучання. фото: Маргус Тсахкна

Російський ударний беспілотник поцілив у київську багатоповерхівку, де живе посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

Джерело: міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Міністр розповів, що вчора вранці у будинок, де мешкає естонська дипломатка, влучив російський безпілотник. На щастя, вона не постраждала.

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"Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує більшої протиповітряної оборони, щоб захистити своїх жителів. Ми не повинні до цього звикати", – написав глава естонської дипломатії.

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8 листопада розвідка Британії повідомила, що у жовтні Україну атакували близько 2 тисяч російських дронів.

Також стало відомо, що Україна отримає від естонської компанії тестові ракети ППО, які можуть збивати дрони.

Київракетний ударЕстоніядипломатичні відносини
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