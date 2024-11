Російський дрон влучив у будинок в Києві, де мешкає посол Естонії

Російський ударний беспілотник поцілив у київську багатоповерхівку, де живе посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

Джерело: міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Міністр розповів, що вчора вранці у будинок, де мешкає естонська дипломатка, влучив російський безпілотник. На щастя, вона не постраждала.

"Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує більшої протиповітряної оборони, щоб захистити своїх жителів. Ми не повинні до цього звикати", – написав глава естонської дипломатії.

Early yesterday, the building where #Estonian amb @AnnelyKolk lives in #Kyiv was hit by a Russian drone.

She was lucky not to be harmed.



No one is safe in #Ukraine until Russia stops its aggression. 🇺🇦needs more air defense to protect its residents.

We must not get used to this. pic.twitter.com/bUTz3c5AT6