Фон дер Ляєн анонсувала розмову між ЄС і Трампом щодо підтримки України

Європейський Союз обговорить зі Сполученими Штатами важливість стримування російської агресії, тому що це пов’язане з ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Джерело: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками саміту Євросоюзу в Будапешті 8 листопада, передає "Європейська правда"

Деталі: На питання про те, чи готовий ЄС підтримувати Україну в разі, якщо Трамп відмовиться це робити, фон дер Ляєн нагадала про програму Ukraine Facility на суму до 50 млрд євро, а також позику "Групи семи" за рахунок заморожених росактивів.

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"Але, на мій погляд, нам із нашими американськими друзями важливіше обговорювати те, що Росія – це загроза не лише для Європи, але й загроза для глобальної безпеки в цілому. Бо Росія – не просто автократія, яка загрожує демократіям, вона також усе більше зближується з Іраном, Північною Кореєю, які разом із Китаєм підживлюють цю війну", – додала вона.

Глава Єврокомісії пояснила, що альянс Москви з цими державами впливає на безпеку не лише Європи, а й Індо-Тихоокеанського регіону – де США планують зосередити свої зусилля для стримування КНР.

Як писав Bloomberg, лідери ЄС на зустрічі в Будапешті в четвер обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

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Перед цим прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у радіоінтерв'ю в п'ятницю сказав, що Європа не може самостійно фінансувати "програну війну", і заявив, що США припинять свою підтримку.