Міноборони отримало патент на унікальну технологію детекції ворожих FPV-дронів

Міністерство оборони України отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів під назвою "Вітряк М".

Джерело: пресслужба МОУ

Деталі: Зазначається, що це інноваційний пристрій, що дозволяє виявляти ворожі FPV-дрони, забезпечуючи додаткову перевагу на полі бою.

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За словами начальника Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР) Генштабу Валерія Чуркіна, пристрій вже кодифіковано і допущено до експлуатації у ЗСУ.

Дослівно: "Його розробили військові — для військових. В умовах застосування противником все більшої кількості дронів-камікадзе різних типів, насиченість подібними засобами виявлення ворожих обʼєктів є принциповою для збільшення спроможностей Збройних сил України".