Міноборони отримало патент на унікальну технологію детекції ворожих FPV-дронів
П'ятниця, 8 листопада 2024, 18:26
Міністерство оборони України отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів під назвою "Вітряк М".
Джерело: пресслужба МОУ
Деталі: Зазначається, що це інноваційний пристрій, що дозволяє виявляти ворожі FPV-дрони, забезпечуючи додаткову перевагу на полі бою.
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За словами начальника Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР) Генштабу Валерія Чуркіна, пристрій вже кодифіковано і допущено до експлуатації у ЗСУ.
Дослівно: "Його розробили військові — для військових. В умовах застосування противником все більшої кількості дронів-камікадзе різних типів, насиченість подібними засобами виявлення ворожих обʼєктів є принциповою для збільшення спроможностей Збройних сил України".