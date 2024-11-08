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Мін’юст США розповів, як Іран намагався вбити Трампа

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 8 листопада 2024, 20:37
Мін’юст США розповів, як Іран намагався вбити Трампа
Момент, коли стріляли в Трампа. фото: getty images

Міністерство юстиції США розкрило деталі справи про те, як Іран організував змову, спрямовану на вбивство кандидата в президенти Дональда Трампа перед виборами.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У справі фігурують 51-річний іранець Фархад Шакері, який залишається на волі, а також 49-річний Карлайл Рівера та 36-річний Джонатон Лоудголт – обидва американці, яких взяли під варту напередодні.

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Згідно з матеріалами слідства, Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) доручив Шакері встановлювати стеження за критиками іранського режиму у США і за необхідності ліквідовувати їх.

Сам Шакері був депортований зі США у 2008 році, тож використовував для цього мережу спільників – Лоудголта та Ріверу.

Розслідування Федерального бюро розслідувань, яке стосувалось американця іранського походження, призвело до арешту американських спільників Шакері.

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Агенти ФБР поспілкувались із іранцем, який розповів їм про отримані доручення вбивства інших американських та ізраїльських громадян у США. Серед іншого, 7 жовтня 2024 року йому доручили надати план вбивства Дональда Трампа у стислі строки.

"Під час інтерв'ю Шакері стверджував, що не мав наміру пропонувати план вбивства Трампа у встановлені КВІР терміни", – йдеться в повідомленні Мін’юсту.

Усім трьом фігурантам оголосили звинувачення у вбивстві на замовлення (до 10 років позбавлення волі), змові з метою скоєння вбивства на замовлення (до 10 років позбавлення волі) та змові з метою відмивання грошей (до 20 років позбавлення волі).

Нагадаємо, ще у вересні співробітники американської розвідки попередили Трампа про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану.

На цьому тлі кампанія Трампа в останні тижні президентських перегонів у США запросила для нього військовий літак, розширення обмежень для польотів над його резиденціями та встановлення куленепробивних скляних щитів у місцях його виступів.

Експрезидент США відомий жорсткою політикою щодо Ірану: він повернув санкції проти іранського режиму та розпорядився у 2020 році ліквідувати високопоставленого генерала КВІР Касема Сулеймані.

ТрампвбивствоІран
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