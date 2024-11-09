Уряд змінив правила електронного рекрутингу для військової служби

Військові частини тепер зобов’язані ухвалювати рішення щодо кандидата на службу протягом доби після отримання заяви.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram

Деталі: В пʼятницю на засіданні уряду Кабінет міністрів України затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з електронного рекрутингу громадян на військову службу.

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Згідно з новими правилами, військова частина, обрана кандидатом, повинна уточнити його наміри щодо укладення контракту. Це відбувається через використання рекрутингової платформи та включає проведення співбесіди.

Пряма мова: "Про прийняте рішення військова частина повідомляє особу із використанням рекрутингової платформи, у день його прийняття.

У випадку прийняття військовою частиною рішення про прийняття особи на військову службу за контрактом з такою особою за її бажанням укладається контракт про проходження громадянами України військової служби.

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У випадку прийняття військовою частиною рішення про відмову у прийнятті особи на військову службу за контрактом особі також повідомляється причина такої відмови".

Передісторія: