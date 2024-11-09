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Уряд змінив правила електронного рекрутингу для військової служби

Іван Д'яконовСубота, 9 листопада 2024, 01:58
Уряд змінив правила електронного рекрутингу для військової служби
Фото: Getty Images

Військові частини тепер зобов’язані ухвалювати рішення щодо кандидата на службу протягом доби після отримання заяви.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram

Деталі: В пʼятницю на засіданні уряду Кабінет міністрів України затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з електронного рекрутингу громадян на військову службу. 

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Згідно з новими правилами, військова частина, обрана кандидатом, повинна уточнити його наміри щодо укладення контракту. Це відбувається через використання рекрутингової платформи та включає проведення співбесіди. 

Пряма мова: "Про прийняте рішення військова частина повідомляє особу із використанням рекрутингової платформи, у день його прийняття.

У випадку прийняття військовою частиною рішення про прийняття особи на військову службу за контрактом з такою особою за її бажанням укладається контракт про проходження громадянами України військової служби.

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У випадку прийняття військовою частиною рішення про відмову у прийнятті особи на військову службу за контрактом особі також повідомляється причина такої відмови".

Передісторія:

  • 15 жовтня Міністерство цифрової трансформації повідомило, що планує впровадити експериментальний проєкт із рекрутингу громадян в електронній формі через застосунок "Дія".
  • 17 жовтня у застосунку "Дія" запровадили рекрутинг до Армії дронів. У застосунку за фільтрами потрібно обрати бригаду або підрозділ, у який людина хоче потрапити, далі – надіслати одну чи декілька заяв. Потрібно самостійно обрати напрям, пов’язаний із БпЛА. Далі рекрутер запрошує кандидата на співбесіду і підрозділ підписує з ним контракт.

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