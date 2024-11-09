Уряд змінив правила електронного рекрутингу для військової служби
Військові частини тепер зобов’язані ухвалювати рішення щодо кандидата на службу протягом доби після отримання заяви.
Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram
Деталі: В пʼятницю на засіданні уряду Кабінет міністрів України затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з електронного рекрутингу громадян на військову службу.
Згідно з новими правилами, військова частина, обрана кандидатом, повинна уточнити його наміри щодо укладення контракту. Це відбувається через використання рекрутингової платформи та включає проведення співбесіди.
Пряма мова: "Про прийняте рішення військова частина повідомляє особу із використанням рекрутингової платформи, у день його прийняття.
У випадку прийняття військовою частиною рішення про прийняття особи на військову службу за контрактом з такою особою за її бажанням укладається контракт про проходження громадянами України військової служби.
У випадку прийняття військовою частиною рішення про відмову у прийнятті особи на військову службу за контрактом особі також повідомляється причина такої відмови".
Передісторія:
- 15 жовтня Міністерство цифрової трансформації повідомило, що планує впровадити експериментальний проєкт із рекрутингу громадян в електронній формі через застосунок "Дія".
- 17 жовтня у застосунку "Дія" запровадили рекрутинг до Армії дронів. У застосунку за фільтрами потрібно обрати бригаду або підрозділ, у який людина хоче потрапити, далі – надіслати одну чи декілька заяв. Потрібно самостійно обрати напрям, пов’язаний із БпЛА. Далі рекрутер запрошує кандидата на співбесіду і підрозділ підписує з ним контракт.