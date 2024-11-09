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Північна Корея вдруге за два дні глушила GPS у зоні Корейського півострова

Іван Д'яконовСубота, 9 листопада 2024, 07:16
Північна Корея вдруге за два дні глушила GPS у зоні Корейського півострова
Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: Getty Images

Південнокорейські військові повідомили про атаки з глушіння GPS-сигналу, здійснені Північною Кореєю, внаслідок чого постраждали кілька кораблів і десятки цивільних літаків у районі Жовтого моря.

Джерело: південнокорейське агентство Yonhap

Деталі: За даними Комітету начальників штабів Збройних сил Республіки Корея, у суботу Північна Корея другий день поспіль здійснювала атаки з глушіння сигналу GPS в районах Хеджу та Кесон, спричинивши проблеми для суден і цивільних літаків. 

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"Північна Корея повинна негайно припинити провокацію з використанням GPS", – заявили військові Південної Кореї, зазначивши, що "відповідальність за будь-які наслідки лежатиме" на Пхеньяні.

Атаки цього тижня супроводжувалися слабшим сигналом у порівнянні з інцидентами наприкінці травня – початку червня поблизу північно-західних прикордонних районів. У червні Південна Корея звернулася до Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Міжнародної морської організації (ІМО) з проханням відреагувати на порушення. 

ІКАО висловила серйозну стурбованість діями Північної Кореї, офіційно згадуючи її ім’я у своїх рішеннях.

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КНДР
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