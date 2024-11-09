Росія у війні проти України за добу втратила 1660 військових, 23 артсистеми і 36 ББМ
Субота, 9 листопада 2024, 07:27
Сили оборони за минулу добу знешкодили понад 1,6 тисячі загарбників, 36 ББМ та 23 артилерійські системи.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 707540 (+1660) осіб,
- танків – 9238 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 18697 (+36) од,
- артилерійських систем – 20249 (+23) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засобів ППО – 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18575 (+49),
- крилатих ракет – 2634 (+3),
- кораблів / катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28561 (+66) од,
- спеціальної техніки – 3604 (+2).
Дані уточнюються