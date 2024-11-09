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Над Україною збили 32 з 51 БПЛА

Роман ПетренкоСубота, 9 листопада 2024, 08:23
Над Україною збили 32 з 51 БПЛА
Повітряні сили

Станом на ранок 9 листопада силами ППО підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Відомо, що Україну противник атакував 51-м ударним БпЛА із районів Приморсько-Ахтарська та Орла у Росії.

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Ще 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Епіцентром удару була Одещина, уточнюють військові.

ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях.

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Повітряні сили ЗСУППО
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