Росіяни вбили й поранили десятьох людей на Херсонщині та Донеччині
Субота, 9 листопада 2024, 08:51
За добу 8 листопада у Херсонській та Донецькій областях від російських обстрілів загинуло щонайменше троє цивільних.
Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА
Деталі: Росіяни вбили жителя Донеччини у Кураховому, ще п’ятьох поранили – двох у Часовому Яру, по одному в Кураховому, Сіверську та Торському.
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На Херсонщині ще двоє людей поранені.
У п'ятницю російські військові поцілили в освітній заклад, пенітенціарну установу та магазин; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 7 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.