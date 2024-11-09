Росіяни вбили й поранили десятьох людей на Херсонщині та Донеччині

За добу 8 листопада у Херсонській та Донецькій областях від російських обстрілів загинуло щонайменше троє цивільних.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: Росіяни вбили жителя Донеччини у Кураховому, ще п’ятьох поранили – двох у Часовому Яру, по одному в Кураховому, Сіверську та Торському.

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На Херсонщині ще двоє людей поранені.

У п'ятницю російські військові поцілили в освітній заклад, пенітенціарну установу та магазин; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 7 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.