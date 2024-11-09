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Зеленський дорікнув партнерам: Не можна зрозуміти, коли ППО стоїть без діла

Катерина ТищенкоСубота, 9 листопада 2024, 19:23
Зеленський дорікнув партнерам: Не можна зрозуміти, коли ППО стоїть без діла
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський дорікнув партнерам за те, що вони не надають Україні у достатній кількості системи ППО, тоді як вони "просто стоять без діла".

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цей тиждень, на жаль, приніс Україні жорстокі російські удари по Харкову, Донеччині, Сумщині, Одесі, Запоріжжю. Фактично щодобово удари дронів, також ракетні удари. І кожна зустріч, кожні перемовини з партнерами, які мають відповідні системи ППО, – це завжди розмова про додатковий захист України від російського терору.

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Тут, у Європі, на континенті достатньо ще систем ППО, які можуть забезпечити Україні справді надійний захист. І це не можна зрозуміти, коли ППО просто стоїть без діла тоді, коли кожна система може врятувати сотні, а то й тисячі життів. Ми продовжимо переконувати наших партнерів".

ЗеленськийППОдопомога Україні
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